كامل الوزير رئيسا شرفيا لنادي المنصورة

أعلن نادي المنصورة عن تولي وزير النقل كامل الوزير منصب الرئيس الشرفي، وذلك في بيان رسمي.

ووجه النادي شكره للوزير على قبول قرار إدارة النادي بمنحه المنصب، وعلى جهوده وحبه ودعمه للمحافظة والنادي.

وينافس نادي المنصورة في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية حاليا.

ويحتل المنصورة المركز الثامن في المجموعة برصيد 38 نقطة، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وتعادل المنصورة في المباراة السابقة مع المجد السكندري بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي.

وسبق للفريق تحقيق المركز الثالث في الدوري المصري بموسم 1996-1997.

كما نال وصافة كأس مصر عام 1996، وبلغ نصف نهائي بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية في 1997.

يذكر أن كامل الوزير يشغل منصب وزير النقل والمواصلات منذ مارس 2019، وهو رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.