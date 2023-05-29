الأولى للفريقين.. محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الحنفي حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وسيعاون محمد الحنفي في المباراة كل من شريف عبد الله وأحمد رشدي، بينما يتواجد محمود منصور كحكم رابع.

وسيتولى قيادة المباراة من غرفة الفيديو محمود بسيوني ويعاونه أحمد لطفي.

وخلال الموسم الحالي لم يسبق للحنفي قيادة أي مباراة للزمالك أو لطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز الذي لعب نفس عدد المباريات ويحتل المركز الثاني أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا.

بينما يصارع طلائع الجيش الهبوط برصيد 27 نقطة من 28 مباراة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان التي تبدأ من غزل المحلة الخامس عشر، والذي لعب مباراة أكثر.

وتعادل الزمالك في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق.

فيما خسر طلائع الجيش أمام الأهلي بهدفين دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: حاتم بطيشة.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الزمالك بأربعة أهداف دون رد.