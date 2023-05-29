للمرة الرابعة على التوالي بدون فوز.. الاتحاد يخسر من بيراميدز بهدفين

الإثنين، 29 مايو 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز

في مباراة مثيرة حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على ملعب الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز في المباراة كل من إبراهيم عادل وفخري لاكاي، بينا أحرز عمار حمدي هدف الاتحاد الوحيد.

الاتحاد السكندري فشل في تحقيق الفوز في بطولة الدوري للمباراة الرابعة على التوالي، إذ فاز للمرة الأخيرة على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد يوم 14 أبريل الماضي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 58 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة والذي لعب 5 مباريات أقل، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الـ40 في المركز السابع.

التشكيل

تشكيل بيراميدز جلوس رمضان صحبي على مقاعد البدلاء بينما بدأ باتشيكو بثنائي وسط ملعب مكون من أحمد توفيق وبلاتي توريه، وفي الاتحاد جلس كريستوفر مابولولو أيضا على دكة البدلاء بينما بدأ أوستن أموتو المباراة في التشكيل الأساسي.

أحداث المباراة

مصطفى فتحي كاد أن يتقدم لبيراميدز صاحب المباردة الهجومية الأولى في الدقيقة الـ 19 بعدما انفرد بالمرمى ومر من الحارس المهدي سليمان ليسدد ولكن محمد صالح أنقذ الكرة من على خط المرمى بطريقة رائعة.

وبعد دقيقة واحدة سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل مستغلا تمريرة رائعة من وليد الكرتي ليسدد كرة أرضية في الشباك.

وتعادل الاتحاد بعد دقيقتين فقط عن طريق عمار حمدي الذي تابع تسديدة فوزي الحناوي التي غيرت اتجاهها من الدفاع ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز ضد خالد صبحي لاعب الذي دفع فخري لاكاي.

بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء واستمرار اللعب.

وشارك مابولولو كبديل لأوستن أموتو في الدقيقة الـ 69 لمحاولة إدراك الهدف الثاني للاتحاد.

وبعد دقيقتين من مشاركته أحرز بيراميدز الهدف الثاني عن طريق لاكاي الذي تلقى تمريرة من البديل رمضان صبحي برأسية ليمر من المهدي سليمان ويضع الكرة في الشباك.

لاكاي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة من محمد الشيبي ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ في بداية الهجمة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة في الدقيقة الـ 93 ليخرج مستبدلا ويظهر وهو يبكي.

وكاد الاتحاد أن يتعادل عن طريق مابولولو بتسديدة من أمام المرمى ولكن أحمد الشناوي تألق في التصدي للكرة.

بيراميدز سيلعب مبارته المقبلة ضد فيوتشر يوم 2 يونيو المقبل على ملعب الدفاع الجوي بينما سيحل الاتحاد السكندري ضيفا على الزمالك.

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري
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