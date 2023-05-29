انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الأحمر يفوز

مؤتمر طولان: هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون %.. ولم يصنعوا فرصا مؤكدة

أشرف صبحي: لدينا طموح لاستضافة كأس العالم 2030 أو 2034.. وموقف كأس الأمم

بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا

مؤتمر كولر: هذه الطريقة لن تنفع في نهائي إفريقيا.. ولي حديث مع عبد المنعم

بعد أن هز شباك سيراميكا.. الشحات يصل للمشاركة التهديفية رقم 15 في الموسم

الاختبار الأخير قبل نهائي إفريقيا.. الأهلي يهزم سيراميكا بهدف الشحات

أشرف صبحي: لا يوجد نية لبيع الأهلي.. ولا نجامل أي من الأندية

كامل الوزير رئيسا شرفيا لنادي المنصورة