انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) سيراميكا.. الأحمر يفوز

الإثنين، 29 مايو 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - هدف حسين الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 94: تاو يهدر بغرابة

ق 93: شوبير يتألق

ق 78: نزول شريف وعبد القادر بدلا من الشحات وكهربا

ق 60: جووووول الهدف يحتسب لحسين الشحات بعد العودة للفيديو

ق 56: هدف غير محتسب لـ حسين الشحات

ق 51: مصطفى شوبير يتألق

ق 49: ضغط قوي من الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: كهربا يهدر فرصة خطيرة

ق 37: ضغط أحمر قوي

ق 25: فرصة أولى من كهربا

ق 15: إنذار لـ متولي

ق 7: إنذار لـ كهربا للتعمد التمثيل للحصول على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
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