قائمة الزمالك - عودة فتوح ومنسي أمام طلائع الجيش

الإثنين، 29 مايو 2023 - 20:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح - الزمالك

عاد أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك لقائمة فريقه من جديد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري التي تقام في استاد القاهرة.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح، وكذلك ناصر منسي لخط هجوم الزمالك.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

الزمالك أحمد فتوح طلائع الجيش
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