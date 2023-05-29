تشكيل سيراميكا كليوباترا - طولان يدفع بخماسي الأحمر السابق أمام الأهلي

دفع حلمي طولان بالمدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بخمسة لاعبين أساسيين في تشكيل فريقه لعبوا سابقا في الأهلي أمام الفريق الأحمر.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ويبدأ خماسي الأهلي السابق أحمد رمضان ومحمد شكري وميدو جابر وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان في تشكيل سيراميكا الأساسي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمد كناريا – محمد إبراهيم – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.