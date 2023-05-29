تشكيل الأهلي - عودة الأساسيين أمام سيراميكا.. وشوبير يستمر في حراسة المرمى

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمجموعة اللاعبين الأساسيين لفريقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ويستمر مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي في ظل إيقاف محمد الشناوي وإصابة علي لطفي.

بينما عادت مجموعة اللاعبين الأساسيين للمشاركة من جديد وعلى رأسهم بيرسي تاو وعلي معلول وحسين الشحات وكهربا ومروان عطية.

ويغيب حمدي فتحي عن المباراة بسبب إصابته.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أليو ديانج

الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – حسين الشحات

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.