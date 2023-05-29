أحمد ناجي لـ في الجول: هذه مهام منصبي الجديد في الأهلي

الإثنين، 29 مايو 2023 - 19:51

كتب : أحمد الخولي

أحمد ناجي

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق مهام المنصب الجديد الذي تقلده في النادي الأحمر.

وقال أحمد ناجي لـFilGoal.com: "الاتفاق تم مع الأهلي على أن أتولى منصب المشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين والشباب في النادي".

وأضاف "قدمت المشروع الخاص بي إلى إدارة الأهلي ولجنة التخطيط وفي الموسم المقبل سيكون العمل على تطوير مدربي حراس المرمى في قطاع كرة القدم بشكل عام وإعادة تأهيل مركز حراسة المرمى في القطاع".

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وأكمل "من الموسم بعد القادم سنبدأ في تطبيق مشروع كبير لتطوير حراسة المرمى في الأهلي".

تولي أحمد ناجي منصب المشرف على تطوير حراسة المرمى في قطاع الناشئين في الأهلي يأتي ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة المناصب في القطاع.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق تولي بدر رجب منصب المدير الفني لقطاع الناشئين. وذلك خلفا للتشيكي مايكل بروكيتش.

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