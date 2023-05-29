انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(2) بيراميدز

الإثنين، 29 مايو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري - أحمد عيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95. الشناوي يتألق في الثانية الأخيرة وينقذ كرة الهدف من مابولولو.

ق93. رمضان صبحي يخرج مصابا وهو يبكي.

ق81. الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

ق79. جووووول ثاالث لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي من جديد بصناعة من محمد الشيبي.

ق71. جووووول الثاني لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي الذي استغل تمريرة رمضان صبحي برأسية ليمر من المهدي سليمان ويضع الكرة في الشباك

ق69. دخول هداف الدوري كريستوفر مابولولو بدلا من أموتو.

ق67. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق63. ركلة جزااء للاتحاد السكندري بعد شد من خالد صبحي لفخري لاكاي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جوووول التعادل للاتحاد عن طريق عمار حمدي بمتابعة لتسديدة فوزي الحناوي التي ارتدت من دفاع بيراميدز.

ق20. جوووول أول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي.

ق18. مصطفى فتحي مر من المهدي سليمان وسدد الكرة نحو المرمى ولكن محمد الصالح أنقذ الكرة من على الخط.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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