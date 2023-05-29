التشكيل - رمضان صبحي على دكة بدلاء بيراميدز.. وأموتو يقود هجوم الاتحاد

أعلن كل من زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري وجايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في ملعب الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ أوستن أموتو المباراة في خط هجوم الاتحاد بينما يجلس كريستوفر مابولولو هداف الدوري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: محمد صالح – خالد صبحي – مصطفى إبراهيم.

الوسط: عمار حمدي – ناصر ناصر – خالد الغندور محمود - عبد العزيز

الهجوم: فوزي الحناوي – أوستن أموتو – أحمد عادل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إبراهيم حسن – كريستوفر مابولولو – السيد سالم – صبحي سليمان – إسلام عبد النعيم – محمد محمود – عبد الغني محمد – عمر فتحي – محمد فارس.

وشهد الاتحاد مشاركة مصطفى فتحي وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي بينما يجلس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق.

أمامهما: إبراهيم عادل – وليد الكرتي – مصطفى فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد دعدور – أحمد فتحي – كريم حافظ – محمود صابر – إسلام عيسى – رمضان صبحي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة الذي لعب 4 مباريات أقل، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 40 نقطة.