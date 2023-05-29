قائمة هولندا - استبعاد فريمبونج وتواجد دي يونج وبوتمان

أعلن رونالد كومان مدرب هولندا قائمة منتخب بلاده التي ستلعب في فترة الأجندة الدولية المقبلة لشهر يونيو.

وشهدت القائمة غياب جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن، بينما تواجد تشافي سيمونز لاعب أيندهوفن وسفين بوتمان مدافع نيوكاسل.

وقاد رونالد كومان منتخب هولندا في مباراتين منذ توليه المهمة ضد كل من فرنسا وجبل طارق في مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جاستن بيلجو (فينورد) – مارك فلاكين (فرايبورج) – أندريس نوبيرت (هيرينيفين).

الدفاع: ناثان أكي (مانشستر سيتي) – دالي بليند (بايرن ميونيخ) – سفين بوتمان (نيوكاسل) – فيرجل فان دايك (ليفربول) – دينزل دومفرايس (إنتر) – لوتشاريل جيرتويدا (فينورد) – ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ) – تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد) – يرويين تيمبر (أياكس).

الوسط: ستيفن بيرجيفين (أياكس) – فرينكي دي يونج (برشلونة) – تيون كوبمينيرس (أتالانتا) – تيان رينديرز (ألكامار) – مارتن دي رون (أتالانتا) – جوي فيرمان (أيندهوفن) – ماتس وايفير (فينورد) – جورجينيو فينالدوم (روما).

الهجوم: كودي جاكبو (ليفربول) – نوا لانج (كلوب بروج) – دونيل مالين (دورتموند) – ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد) – تشافي سيمونز (بي أس في أيندهوفن) – فوت فيجورست (مانشستر يونايتد).

وسيلعب منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي ضد كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وفي حالة تحقيق الفوز سيلعب ضد الفائز من إسبانيا وإيطاليا في المباراة النهائية.

منتخب فرنسا هو بطل النسخة الأخيرة من البطولة، بينما توجت البرتغال في نسختها الأولى.