خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ونواب الإسكندرية تمهيدا لتراجع مصيلحي عن الاستقالة

الإثنين، 29 مايو 2023 - 17:30

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي

لا تزال التحركات مستمرة في محافظة الإسكندرية لإثناء محمد مصيلحي من الاستقالة التي تقدم بها عن منصبه كرئيس لنادي الاتحاد.

وعلم FilGoal.com أن وزرير الرياضة عقد اجتماعا مع نواب محافظة الإسكندرية واتفقوا على عقد اجتماع آخر مع محافظ الإسكندرية غدا لتسهيل إجراءات تمويل وبناء الفرع الجديد لنادي الاتحاد وإثناء محمد مصيلحي عن الاستقالة.

يأتي ذلك قبل يوم الأربعاء المقبل وهو نهاية المهلة المتاحة أمام محمد مصيلحي للتراجع عن استقالته.

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وكان مصيلحي تقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة نهائي دوري سوبر السلة للمرة الثالثة على التوالي.

ومن جانبه أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود محمد مصيلحي وأهمية وجوده في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد السكندري.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وزير الرياضة بناء على طلب رئيس الاتحاد السكندري.

وشدد أشرف صبحي على حرصه التام في استقرار المنظومة الرياضية في مصر والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري بيانا رسميا يؤكد تمسكه باستمرار محمد مصيلحي وفي حال إصراره على الاستقالة سيعتذر المجلس بالكامل عن عدم الاستمرار وسيتقدم باستقالة جماعية.

وتنص لوائح الاتحاد أنه سيدير النادي لجنة معينة تضم كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين عقد أول جمعية عمومية وإقامة الانتخابات.

وتقام تلك الجمعية العمومية في الفترة ما بين شهري يوليو وديسمبر من العام الجاري، وبعد 30 يونيو المقبل ونهاية السنة المالية.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي الدوري المصري
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