مورينيو يتنفس الصعداء قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين، 29 مايو 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

استعاد جوزيه مورينيو مدرب روما 3 لاعبين في تحضيراته لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

ويتقدم العائدون النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي شعر مدربه البرتغالي أنه لن يشارك في اللقاء.

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا أن باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني وليوناردو سبينازولا يتماثلون للشفاء وأصبحت حظوظهم قوية في المشاركة ضد إشبيلية.

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وظهر الثلاثي في تدريبات روما استعدادا لخوض النهائي الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وكان مورينيو قد شكك في قدرة لاعبه باولو ديبالا في اللحاق بنهائي بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

قبل أيام، قال مورينيو في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن باولو ديبالا لا يستطيع المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل".

وأضاف المدرب البرتغالي "نتمنى أن يتمكن من اللعب ولو كبديل".

وأردف "لو حدث ذلك وتمكنت من استخدامه لمدة 15 أو 20 دقيقة سأكون سعيدا للغاية".

وعانى ديبالا من مشاكل في اللياقة البدنية في الأسابيع الأخيرة وكان يدخل ويخرج من التشكيلة بسبب تلك المشاكل.

وشارك الأرجنتيني كبديل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد باير ليفركوزن وظل على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب.

ديبالا سجل 11 هدفًا في الدوري الإيطالي وصنع 7 في 24 مباراة.

كما أحرز 4 أهداف وصنع هدفا خلال 10 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

باولو ديبالا جوزيه مورينيو روما إشبيلية
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