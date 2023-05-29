ريد بُل هاف كورت - تأهل فريقي مصر للسيدات وسكيري هاوس للرجال للنهائيات العالمية

الإثنين، 29 مايو 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

ريد بُل هاف كورت

اختتمت منافسات ريد بُل هاف كورت في مصر وأسفرت عن تأهل فريق من السيدات وآخر من الرجال إلى النهائيات العالمية.

وتستضيف صربيا المنافسات العالمية من بطولة ريد بُل هاف كورت لكرة السلة 3x3.

وحقق فريق مصر للفتيات الفوز في منافسات السيدات بينما فاز فريق سكيري هاوس في فئة الرجال.

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وأقيمت نهائي التصفيات المصرية في نادي النادي وسط فعاليات مليئة بالإثارة.

ويلعب ممثلا مصر أمام فرق من جميع أنحاء العالم عندما تقام النهائيات العالمية في صربيا.

ريد بُل
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