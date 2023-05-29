ريد بُل هاف كورت - تأهل فريقي مصر للسيدات وسكيري هاوس للرجال للنهائيات العالمية

اختتمت منافسات ريد بُل هاف كورت في مصر وأسفرت عن تأهل فريق من السيدات وآخر من الرجال إلى النهائيات العالمية.

وتستضيف صربيا المنافسات العالمية من بطولة ريد بُل هاف كورت لكرة السلة 3x3.

وحقق فريق مصر للفتيات الفوز في منافسات السيدات بينما فاز فريق سكيري هاوس في فئة الرجال.

وأقيمت نهائي التصفيات المصرية في نادي النادي وسط فعاليات مليئة بالإثارة.

ويلعب ممثلا مصر أمام فرق من جميع أنحاء العالم عندما تقام النهائيات العالمية في صربيا.