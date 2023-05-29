قائمة البرتغال - رونالدو على رأس قائمة مباراتي البوسنة وأيسلندا.. وعودة دالوت

تواجد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي ومهاجم النصر السعودي على رأس قائمة منتخب البرتغال استعدادا لمواجهتي البوسنة والهرسك وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

واختار روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال قائمته التي شهدت تواجد العديد من النجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما عاد دييجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد الذي غاب عن التوقف الدولي الأخير في شهر مارس الماضي.

ويلتقي منتخب البرتغال مع البوسنة يوم 17 يونيو ثم يلاقي أيسلندا يوم 20 يونيو.

وجاءت القائمة المكونة من 26 لاعبا:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي)

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيسلن سيميدو (ولفرهامبتون) – جونكالو إيناسو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني) – بيبي (بورتو) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) - دييجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - توتي جوميز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – ريناتو سانشيز (باريس سان جيرمان) – ريكاردو هورتا (سبورتنج براجا) – أوتافيو (بورتو) – روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونكالو راموس (بنفيكا) – جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي) – رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

تضم المجموعة أيضا كل من سلوفاكيا وليشتنشيتاين ولوكسمبورج.

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