سبورت: برشلونة يقترب من تجديد تعاقد تشافي

اقترب برشلونة من تجديد تعاقد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، ويفصله تفاصيل صغيرة قبل الإعلان الرسمي.

ويرتبط تشافي بتعاقد مع برشلونة حتى صيف الموسم المقبل من عام 2024.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وتشافي تسارعت في الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن كل شيء يشير لاتفاق نهائي قريب بين الطرفين بسبب تقارب وجهات النظر.

وأوضح التقرير أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اعتبر تجديد تشافي أولوية بعد الموسم الذي قدمه هذا الموسم.

وحقق تشافي لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وكشف التقرير أن الأقرب هو تجديد عقد تشافي حتى يونيو 2026.

ويعلم تشافي الوضع الاقتصادي الذي يمر به نادي برشلونة وهو ما يجعل التفاوض معه أمر سهل.

وكان برشلونة الذي حسم لقب الدوري رسميا، قد تغلب على مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 37 وقبل الأخيرة.

ويختتم برشلونة مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة.