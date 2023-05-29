تعرف على المتوجين بألقاب الدوريات الـ5 الكبرى

دخل موسم 2022-2023 الأسبوع الأخير، وهناك دوريات حسم أمرها مبكرا مثل الإيطالي، ومن حسم في الجولات الأخيرة كالدوري الإنجليزي والإسباني أو الفرنسي الذي حسم في الجولة قبل الأخيرة، بينما تأجج الصراع في ألمانيا على اللقب إلى اللحظات الأخيرة.

وانتهى الموسم في ألمانيا وإنجلترا، بينما تتبقى جولة واحدة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

ويستعرض FilGoal.com أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى.

الدوري الإنجليزي

للمرة الثالثة على التوالي توج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز مستغلا تعثر منافسه أرسنال في الجولات الأخيرة من الموسم.

وحصد مانشستر سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وانتهى موسم الدوري الإنجليزي يوم الأحد 28 مايو.

الدوري الألماني

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لموسم 2022-2023 بعد منافسة مثيرة وقوية مع غريمه بروسيا دورتموند استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية للمسابقة.

جاء ذلك بعد أن حقق بايرن الفوز على مضيفه كولن بهدفين لهدف، مستغلا تعثر دورتموند على ملعبه ووسط جمهوره أمام ضيفه ماينز بالتعادل 2-2.

بايرن ميونيخ دخل الجولة الأخيرة من الدوري الألماني وهو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما كان دورتموند هو المتصدر برصيد 70 نقطة.

وبعد الفوز على كولن وصل بايرن إلى النقطة 71 في الصدارة وتوج باللقب، وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني نفس رصيد بايرن ولكن العملاق البافاري يتفوق عليه في فارق الأهداف.

وحصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

وانتهى موسم الدوري الألماني يوم السبت 27 مايو.

الدوري الإسباني

للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، توج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني، وذلك قبل 4 جولات من نهايته.

جاء ذلك حيث تغلب برشلونة على مضيفه إسبانيول في دربي كتالونيا بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 34.

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الفوز رفع رصيد برشلونة وقتها إلى 85 نقطة، فوق الحد الكافي لحسم اللقب رسميا أمام منافسه ريال مدريد.

وينتهي موسم الدوري الإسباني يوم الأحد 4 يونيو.

الدوري الإيطالي

حسم نابولي اللقب رسميا قبل أسابيع من نهاية المسابقة، وترك الصراع يشتعل نحو المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وينتهي موسم الدوري الإيطالي يوم الأحد 4 يونيو.

الدوري الفرنسي

حسم باريس سان جيرمان تتويجه بالدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، والـ 11 في تاريخه، وذلك بالتعادل مع ستراسبورج بهدف لكل فريق في الجولة 37.

النتيجة لم تغير شيئا فيما يخص باريس، فقد حسم لقب الدوري الفرنسي رسميا بوصوله إلى النقطة رقم 85، حيث لم يغير انتصار ملاحقه لانس على أجاكسيو بثلاثة أهداف دون رد من الأمور في شيء.

ورفع لانس رصيده إلى 81 نقطة، ليحسم باريس اللقب بفارق 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

وبهذا التتويج انفرد باريس سان جيرمان بالصدارة التاريخية للحقبة الاحترافية في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث وصل إلى اللقب الـ11، وفض الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الألقاب الـ 10.

باريس سان جيرمان فاز بالدوري مرتين قبل الاستحواذ القطري في موسمي 1985-1986 و1993-1994، ثم توج بـ 9 ألقاب بعده، في 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023.

وينتهي موسم الدوري الفرنسي يوم السبت 3 يونيو.