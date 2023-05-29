حارس سان جيرمان في العناية المركزة.. و48 ساعة حاسمة

الإثنين، 29 مايو 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

سيرخيو ريكو - باريس سان جيرمان

كشفت عائلة سيرجيو ريكو حارس سان جيرمان مستجدات حالته الصحية بعدما تعرض حادث أليم

بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي.. تعرض الإسباني سيرجيو ريكو لحادث أليم حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأفادت عائلة ريكو في بيان عبر تويتر: "سيرجيو في أيد أمينة، ويكافح من أجل التعافي بينما يتلقى أفضل رعاية في مستشفى فيرجن ديل روسيو".

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وأضاف البيان "يجب أن ننتظر ما سيحدث في الـ48 ساعة القادمة".

وأتم البيان ''نحن نقدر اهتمامكم جميعا بحالة سيرجيو. ونشكركم على دعمكم".

وحصد ريكو مع ناديه لقب الدوري الفرنسي يوم السبت بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "باريس سان جيرمان على علم بالحادث الذي تعرض له لاعبنا سيرخيو ريكو يوم الأحد، وعلى اتصال دائم بأقاربه".

وأضاف البيان "النادي برمته يعرب عن دعمه الكامل لهم".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس تعرض لإصابة في الرأس بعد سقوطه من على حصانه في إسبانيا.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانًا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

الحارس البالغ من العمر 29 عاما يتواجد في المستشفى في حالة حرجة.

ولم يشارك الحارس الإسباني في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ويمتد عقد ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

سيرجيو ريكو باريس سان جيرمان
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