تقرير مكسيكي: أوسوريو لا يزال أبرز المرشحين لقيادة كلوب أمريكا.. وهيريرا أول صفقاته

لا يزال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، المرشح المفضل لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان أوسوريو قد أجاب عن مفاوضات الأندية المكسيكية معه خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر صحفي عقب إحدى مباريات الدوري، وشدد على راحته داخل نادي الزمالك.

وكشف تقرير بموقع elfutbolero المكسيكي أن أوسوريو لا يزال المرشح الأبرز لقيادة كلوب أمريكا، بعد أن سبق وقاد منتخب المكسيك في كأس العالم 2018.

وأشار التقرير إلى أن هيتكور هيريرا لاعب بورتو وأتليتكو مدريد السابق ومنتخب المكسيك سيحاول المدرب الكولومبي إقناعه بالعودة للمكسيك بالانضمام إلى كلوب أمريكا.

ويلعب هيريرا حاليا مع فريق هوستون في الدوري الأمريكي والذي انتقل إليه في صيف 2022 قادما من أتليتكو مدريد.

ويسعى كلوب أمريكا للعودة إلى نهائي منافسات الدوري المكسيكي بعد الخروج من نصف النهائي الموسم الحالي.

وأوضح التقرير أن أوسوريو الذي تحصل على 1.5 مليون يورو في السنة وقت قيادة منتخب المكسيك، وعلى كلوب أمريكا دفع مبلغ مقارب من أجل عودته.

وفي نفس السياق كشف موقع ESPN العالمي، النسخة المكسيكية عن اقتراب أوسوريو من كلوب أمريكا بسبب علاقته الجيدة مع سانتياجو بانوس رئيس النادي.

وأوضح التقرير أن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفاوضات هي ارتباط أوسوريو بتعاقد مع فريق الزمالك وعليه إنهاء تعاقده مع الفريق المصري أولا.

وقاد أوسوريو فريق الزمالك في ست مباريات ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة منهم وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 23 بمسابقة الدوري.