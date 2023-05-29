مبابي يكشف مستقبله الموسم المقبل

الإثنين، 29 مايو 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تحدث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن مستقبله الموسم المقبل، في ظل التقارير التي تربطه دائما بالخروج من الفريق الباريسي نحو ريال مدريد.

مبابي جدد عقده مع سان جيرمان الموسم الماضي، لكنه يتواجد دائما على رادار أكبر أندية أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "أنا هنا للحديث عن التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي. الموسم القادم سألعب في باريس سان جيرمان".

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وأضاف "هناك موسم واحد متبقي في عقدي مع سان جيرمان وسأحترم تعاقدي".

وصرح مبابي بذلك خلال حفل رابطة الدوري الفرنسي لتوزيع جوائز الأفضل في موسم 2022/2023.

ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري وحسم باريس سان جيرمان تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه.

أفضل لاعب

وحصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الرابع على التوالي.

أفضل مدرب

كما توج فرانك هايسي مدرب لانس بجائزة أفضل مدرب بالدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وقاد هايسي فريقه للحصول على المركز الثاني بالدوري وضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أفضل محترف خارج فرنسا

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد حصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي.

أفضل لاعب شاب

وحصل نونو مينديش صاحب الـ 20 عاما ولاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.

تشكيل الموسم

كما أعلنت الرابطة عن التشكيل المثالي للموسم والذي شهد تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: برايس سامبا (لانس).

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – شانجل مبيمبا (مارسيليا) – كيفين دانسو (لانس) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: خيفرين تورام (نيس) – فالنتين رونجيير (مارسيليا) – سيكو فوفانا (لانس).

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – لويس أوبيندا (لانس) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

أفضل هدف

جائزة أفضل هدف في الموسم كانت من نصيب إلي واهي لاعب مونبلييه الذي سجل مقصية في مرمى أولمبيك ليون.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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