مكافآت تتويج اتحاد جدة تصل إلى 3 ملايين ريال

الإثنين، 29 مايو 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

ستطبق إدارة نادي اتحاد جدة اللائحة الداخلية لمكافآت البطولات المحلية، لتصل مكافآت التتويج بالدوري السعودي لنحو 3 ملايين ريال.

وحقق النمور لقب دوري روشن السعودي قبل جولة من نهايته، بعد أن تفوقوا على النصر في صراع اللقب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة ستسلم 23 لاعبًا نحو 3 ملايين ريال.

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وأضاف التقرير أن كل لاعب سيحصل على مبلغ من 100 إلى 150 ألف ريال مبدئيا، سواء كان لاعبا أساسيا أو على مقاعد البدلاء.

ويحتفل الفريق باللقب وسط جماهيره في لقاء التتويج أمام الطائي، يوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وفي سياق آخر أشار التقرير إلى رغبة البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق في الدخول بالتشكيل الأساسي لمواجهة الطائي، على الرغم من حسم اللقب، إذ أكد سانتو للاعبين بعد المباراة على ضرورة تحقيق النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

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