كرة يد - بسبب المستحقات.. تفاصيل شكوى لاعبي الزمالك الجماعية ورد الاتحاد المصري

تقدم لاعبو فريق رجال يد الزمالك بشكوى جماعية ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن موسمي 2019 - 2020 و2022 -2023.

وكان فريق الزمالك قد توج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية يوم 18 مايو بعد الفوز على حساب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن لاعبي الزمالك قد تقدموا بشكوى جماعية يوم 20 من شهر مايو الجاري للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وطالب لاعبو الزمالك الحصول على المستحقات المتأخرة عن موسم 2019 - 2020 بالإضافة لمستحقات ومكافآت موسم 2022 - 2023 بما فيها مكافأة التتويج بلقب كأس الكؤوس الأخيرة.

ومن جانبه رد الاتحاد المصري لكرة اليد بمخاطبة نادي الزمالك بضرورة حل الأمر وسداد مستحقات اللاعبين بعدما تم إخطار النادي بذلك في أربعة خطابات سابقة آخرها في فبراير الماضي.

وجاءت طلبات لاعبي الزمالك بالحصول على مؤخر عقد موسم 2019 - 2020 والمستحقات المالية الخاصة بأشهر مارس وأبريل ومايو في نفس الموسم.

أما الموسم الحالي فطالب لاعبو الزمالك بالحصول على 25% من مقدم التعاقد ومستحقات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي بالإضافة إلى 25% من مؤخر التعاقد ومكافآتي السوبر المصري وكأس الكؤوس.

وأشار الاتحاد المصري لكرة اليد في خطابه إلى الزمالك بضرورة سداد المستحقات وإلا يتعرض النادي إلى عقوبات من ضمنها عدم السماح بقيد لاعبين جدد في قائمة الفريق بدلا من اللاعب الذي لم يحصل على مستحقاته، أي تكون القائمة منقوصة ويتم تطبيق ذلك إذا تواجد أكثر من لاعب.

كما أوضح الاتحاد أنه يحق له فرض عقوبات أخرى على النادي بجانب إضافة المبلغ المستحق للاعبين على المستحقات المطلوبة سنويا من النادي في موعد يحدده الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل في السعودية، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".