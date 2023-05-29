اسكواش - تأهل ثلاثي دجلة إلى ربع النهائي.. ومؤمن ونور الطيب يودعان منافسات الجونة

الإثنين، 29 مايو 2023 - 10:29

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - اسكواش

تأهل ثلاثي نادي وادي دجلة إلى منافسات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش في عامها الحادي عشر.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الكبرى في الموسم وتقام بمنتجع الجونة للعام الحادي عشر.

ونجح الثلاثي علي فرج ونوران جوهر وهانيا الحمامي في التأهل إلى منافسات ربع النهائي.

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بينما ودع كل من طارق مؤمن ونور الطيب في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن.

وتغلب علي فرج على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

بينما نوران جوهر تغلبت على مواطنتها فيروز أبو الخير بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجحت هانيا الحمامي في التأهل على حساب مواطنتها نادين شاهين.

أما نور الطيب فودعت المنافسات مبكرا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الويلزية تيسني إيفانز بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما ودع طارق مؤمن أمام الإسباني إيكر برنابيو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتستأنف اليوم الإثنين منافسات الدور ثمن النهائي، بينما تقام فعاليات بطولة الجونة حتى مساء الجمعة المقبل.

وتختتم منافسات ثمن النهائي بالمباريات الآتية:

روان العربي × البلجيكية نيلي جيليس

عمر مسعد × النيوزلاندي بول كول

فريدة محمد × البلجيكية تيني جيليس

مروان الشوربجي × مازن هشام

نور الشربيني × الجنوب إفريقية إليكسندرا فولر

محمد الشوربجي × فارس الدسوقي

سلمى هاني × ندى عباس

مصطفى عسل × الويلزي جويل ماكين

اسكواش نوران جوهر علي فرج وادي دجلة
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