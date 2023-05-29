مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال

يختتم فريق الأهلي مبارياته قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.

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الدوري المصري

يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة على استاد الإسكندرية.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة ضمن منافسات نفس الجولة.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري المغربي

يخوض الوداد مباراته الأخيرة هو الآخر قبل نهائي دوري الأبطال المرتقب.

ويلعب الوداد أمام المغرب التطواني في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر ويذاع عبر قناة المغربية الخامسة.

كأس العرب

يستضيف النهضة العماني فريق أهلي طرابلس الليبي في إياب مرحلة ما قبل المجموعات من كأس العرب للأندية الأبطال.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة عمان الرياضية.

وكان أهلي طرابلس قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.