بعد الإنجاز التاريخي.. رئيس نابولي يعلن رحيل سباليتي

الإثنين، 29 مايو 2023 - 01:52

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

أعلن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي عن رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي بنهاية الموسم.

وقال دي لورينتس في تصريحاته لقناة "راي 3": "سباليتي رجل حر".

وأضاف "حين يأتي إليك شخص ويقول إنه فعل كل ما بوسعه وانتهت مرحلة من حياته فهل ستعارضه"؟

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وأوضح "لقد قال لي إنه يريد أخذ عطلة لمدة عام، فماذا أفعل"؟

وتابع "أشكره والآن حان وقت أن يفعل ما يحبه هو".

وكان عقد سباليتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار للتمديد لعام آخر، ولكن سباليتي طلب إنهاء العقد في يونيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإنه قد لمح لذلك الأمر عدة مرات، قبل أن يعلنها رئيس النادي على الملأ.

وتوج سباليتي مع الفريق بالدوري الإيطالي الغائب منذ عام 1990، والثالث في تاريخ النادي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 87 نقطة من 37 مباراة، حيث فاز بـ 27 وتعادل في 6 وخسر 4.

وسجل نابولي تحت قيادة سباليتي 75 هدفا في الدوري الإيطالي كأقوى هجوم، وتلقى 28 هدفا فقط كأقوى دفاع.

ويلعب المدرب مباراته الأخيرة يوم 4 يونيو أمام سامبدوريا، بين جماهير الفريق الجنوبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

لوتشيانو سباليتي نابولي أوريليو دي لورينتس الدوري الإيطالي
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