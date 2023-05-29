ميلان ضمن مقعده.. جيرو يقتل آمال يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

انتهى العرض بحكم قضائي وهزيمتين متتاليتين، يوفنتوس لن يلعب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 رسميا، بخسارته على يد ميلان في قمة منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

المباراة حسمت بهدف وحيد سجله الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 40.

الهدف حسم مقعد ميلان في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن أتالانتا الخامس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

ويعاني يوفنتوس من قرار خصم 10 نقاط من رصيده بحكم قضائي بسبب اتهامه بالتلاعب في أوراق مالية.

وخسر يوفي المباراة الثانية على التوالي منذ صدور هذا الحكم، بعد السقوط أمام إمبولي بنتيجة 4-1.

حاول جونيور ميسياس لاعب وسط ميلان بتسديدة في الدقيقة 12 تصدى لها الحارس.

وسدد مويس كين مهاجم يوفنتوس على حدود المنطقة في الدقيقة 32، ولكن الحارس مايك مينيان تألق في الإبعاد.

وفي الدقيقة 40 أتى الهدف بعرضية متقنة من دافيدي كالابريا ورأسية من الفرنسي أوليفييه جيرو.

وفي الدقيقة 56 أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديله الأول بنزول أليكسيس سايليمايكرس بدلا من جونيور ميسياس.

فيما أتى أركاديوش ميليك ولياندرو باريديس بدلا من أنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش.

وفي الدقيقة 73 حل صامويل إيلينج جونيور بدلا من مويس كين في صفوف يوفي.

فيما أتى توماسو بوبيجا وفودي بالو توريه بدلا من براهيم دياز ورافاييل لياو في الدقيقة 82 على الناحية الأخرى.

أخيرا شارك ليوناردو بونوتشي بدلا من بريمر في الدقيقة 83 بدفاعات البيانكونيري، فيما حل بيير كالولو وديفوك أوريجي بدلا من كالابريا وجيرو في الدقيقة 86.

ويلعب يوفنتوس ضد أودينيزي في الجولة الأخيرة يوم 4 يونيو، ويملك فرصة لبلوغ الدوري الأوروبي، ولكن على أقل تقدير ضمن مقعده في دوري المؤتمر.

الخامس أتالانتا يملك 61 نقطة، والسادس روما يملك 60 نقطة، ويستهدف بلوغ دوري الأبطال من نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

ويلعب روما الجولة الأخيرة على ملعبه ضد سبيتزيا، فيما يحل مونزا ضيفا على أتالانتا.

فيما يلعب ميلان ضد فيرونا لأجل فرصة اقتناص المركز الثالث من إنتر الذي يسبقه بنقطتين، والذي يخرج لملاقاة تورينو.