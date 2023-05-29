الأفضل في الدوري الفرنسي - مبابي لاعب الموسم.. وظهور بنزيمة وميسي

الإثنين، 29 مايو 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي جوائز الأفضل في موسم 2022/2023.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري وحسم باريس سان جيرمان تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه.

أفضل لاعب

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وحصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وخلال الحفل أعلن مبابي نيته البقاء في باريس سان جيرمان بالموسم المقبل.

أفضل مدرب

كما توج فرانك هايسي مدرب لانس بجائزة أفضل مدرب بالدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وقاد هايسي فريقه للحصول على المركز الثاني بالدوري وضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أفضل محترف خارج فرنسا

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد حصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي.

أفضل لاعب شاب

وحصل نونو مينديش صاحب الـ 20 عاما ولاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.

تشكيل الموسم

كما أعلنت الرابطة عن التشكيل المثالي للموسم والذي شهد تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: برايس سامبا (لانس).

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – شانجل مبيمبا (مارسيليا) – كيفين دانسو (لانس) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: خيفرين تورام (نيس) – فالنتين رونجيير (مارسيليا) – سيكو فوفانا (لانس).

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – لويس أوبيندا (لانس) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

أفضل هدف

جائزة أفضل هدف في الموسم كانت من نصيب إلي واهي لاعب مونبلييه الذي سجل مقصية في مرمى أولمبيك ليون.

كيليان مبابي الدوري الفرنسي ليونيل ميسي كريم بنزيمة
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