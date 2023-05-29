الثانية للفريقين.. محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وسيعاون محمد عادل في المباراة كل من سمير جمال وخالد حسين، بينما يتواجد هشام الفلال كحكم رابع.

وسيتولى قيادة المباراة من غرفة الفيديو ويعاونه هاني خيري.

وخلال الموسم الحالي قاد محمد عادل مباراة واحدة للأهلي كانت ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

كما قاد عادل مباراة واحدة لسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 18 ضد المصري وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع خوضه لـ 4 مباريات أقل، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.