مكالمة من دورة المياه.. ساسي يروي موقفا طريفا مع طارق حامد

تحدث فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري، ولاعب الزمالك السابق، عن علاقته بسابق آخر للأبيض هو طارق حامد نجم اتحاد جدة السعودي حاليا، كما روى موقفا طريفا جمعهما خلال تواجدهما في القلعة البيضاء.

وقال ساسي في حواره مع قناة صدى البلد: "طارق حامد زميلي وأخي وسند لي. أحبه كثيرا وهو من أهم أسباب نجاحي في الزمالك. تحدث معي في البداية وساعدني كثيرا وهو شخص محترم للغاية".

وأضاف لقد ساعدني كثيرا في الملعب وخارجه، ولا زلنا نتواصل، وتواصل معي قبل انتقاله إلى اتحاد جدة".

وأوضح أتمنى أن يكون طارق حامد معي في كل فريق أنضم إليه. أي فريق يتمناه. إنه لا يبخل بجهده، لم يملك مهارات كبيرة في البداية ولكنه طور من نفسه كثيرا. إنه يمنح كل ما لديه للفريق".

وروى ساسي الواقعة التي جمعتهما قائلا: "لا يجب أن أحكي هذا ولكن، في مباراة ضد وادي دجلة في أول موسم مع كريستيان جروس، كان طارق حامد يغيب للإيقاف، وفي الشوط الأول تعادلنا سلبيا وكان دجلة أفضل وأكثر تحكما بالكرة".

وأوضح "اتصلت بطارق من دورة مياه غرفة الملابس وسألته عن رؤيته، فنصحني بطريقة معينة، واقترحتها على المدرب وبالفعل نفذنا الخطة وفزنا".

وفاز طارق حامد بالدوري السعودي مع اتحاد جدة، رفقة زميل مصري آخر هو المدافع أحمد حجازي قائد الفريق.