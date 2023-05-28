مقعد وحيد معلق بين 6 فرق.. سيناريوهات الهبوط في الدوري الإسباني

قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الإسباني تشتعل المنافسة لمحاولة الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

تدخل الجولة الأخيرة مع وجود 6 فرق مهددين بالهبوط للدرجة الثانية بداية من بلد الوليد صاحب المركز الـ 18 وحتى قادش صاحب المركز الـ 13.

إسبانيول وإيبار ضمنا الهبوط بشكل رسمي للدرجة الثانية قبل جولة على النهاية وستكون المباراة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، بينما يتبقى مقعد وحيد فقط في الجولة الأخيرة.

الترتيب الحالي

13- قادش (41).

14- خيتافي (41).

15- فالنسيا (41).

16- ألميريا (40).

17- سيلتا فيجو (40).

18- بلد الوليد (39).

الترتيب الحالي يؤدي لهبوط بلد الوليد ولكن فرصته في الصعو البقاء بالدوري تظل في يديه حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة سيضمن بقائه.

مباريات الجولة الأخيرة

- بلد الوليد × خيتافي

- سيلتا فيجو × برشلونة.

-إسبانيول × ألميريا.

- ريال بيتيس × فالنسيا.

-إلتشي × قادش.

ويقدم لكم FilGoal.com السيناريوهات التي يمكن أن يهبط من خلالها كل فريق من الفرق المنافسة.

في الدوري الإسباني إذا تعادل فريقين في عدد النقاط يتم النظر للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف وفي حال تعادل أكثر من فريق في النتيجة، يتم حسب عدد النقاط التي جمعها كل فريق في المواجهات المباشرة بين بعضهم وصاحب أقل عدد من النقاط هو من يهبط.

بلد الوليد

بلد الوليد هو الأقرب قياسا على كونه يمتلك العدد الأقل من النقاط.

فوز بلد الوليد في الجولة الأخيرة على خيتافي يضمن بقائه في الدوري كونه سيواجه أحد منافسيه المباشرين.

في حال التعادل مع خسارة قادش وألميريا ستحتسب نتاتئج الفرق الثلاثة في مواجهة بعضهم البعض.

وحينها سيحصل بلد الوليد على 7 نقاط مقابل 5 نقاط لألميريا و4 نقاط لسيلتا فيجو لذلك سيكون الأخير هو صاحب معقد الهبوط الأخير.

بينما إذا خسر بلد الوليد في المباراة الأخيرة سيهبط دون النظر إلى نتائج الآخرين.

ألميريا

ألميريا حظوظه أكبر نسبيا من سيلتا فيجو والحالة الوحيدة التي تجعله يهبط لدوري الدرجة الثانية هي عن طريق خسارته في الجولة الأخيرة مع فوز بلد الوليد وسيلتا فيجو.

فالنسيا

فالنسيا هو صاحب أكبر حظوظ في البقاء بالدوري وسيناريو وحيد فقط يؤدي إلى هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

فالنسيا سيهبط فقط في حال تساوى في عدد النقاط مع قادش وخيتافي لأن عدد النقاط بينه وبين الفريقين سيكون فالنسيا هو الأقل.

خلال مواجهة الثلاث فرق ضد بعضهما حصد قادش 8 نقاط ووخيتافي 5 نقاط، بينما حصل فالنسيا على 3 نقاط فقط.

قادش

على غرار فالنسيا فإن سيناريو وحيد أيضا يؤدي لهبوط قادش وهو في حال تساوى في عدد النقاط مع خيتافي لأن الأخير يتفوق في النتائج المباشرة ضد قادش.

مواجهة الذهاب على ملعب خيتافي انتهت بالتعادل بدون أهداف بينما تعادل الفريقان على ملعب قادش بهدفين مقابل هدفين.

خيتافي

هبوط خيتافي قد يتحقق من خلال احتمال واحد فقط وهو خسارته ضد بلد الوليد مع فوز باقي الفرق في مبارياتهم يؤدي إلى هبوطه مباشرة أو في حال تساويه فقط مع فالنسيا المتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

سيلتا فيجو

خسارة بلد الوليد تنقذ سيلتا فيجو من الهبوط رسميا سواء بغض النظر عن نتيجة مباراته وفي حال خسر من برشلونة في الجولة الأخيرة مع فوز سيلتا فيجو أو تعادله سيهبط بلد الوليد إلى الدرجة الثانية.

بينما إذا حقق سيلتا فيجو الفوز على برشلونة بأي نتيجة سيضمن البقاء رسميا.

السيناريو الأصعب والأغرب الذي قد يحدث حال خسارة خيتافي من بلد الوليد مع تعادل سيلتا فيجو وألميريا في مبارياتهما مع خسارة فالنسيا وقادش مما سيؤدي إلى تعادل 5 فرق في عدد النقاط مع نهاية الدوري.

وفي حال جمع عدد النقاط التي تم جمعها من مباريات الخمسة فرق ضد بعضهم سيكون هذا هو الترتيب فيما بينهم.

1- ألميريا (17).

2- قادش (13).

3- فالنسيا (10).

4- خيتافي (9).

5- سيلتا فيجو (5).

بالنظر إلى تلك النتائج سيكون سيلتا فيجو هو صاحب العدد الأقل من النقاط وبالتالي سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.