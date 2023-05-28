توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر

الأحد، 28 مايو 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد إنبي

شهدت مباراة إنبي وفيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر حدث غريب وتوقف لفترة طويلة خلال الشوط الثاني من المواجهة.

ويلعب إنبي ضد فيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام في استاد بتروسبورت.

وسجل فيوتشر هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق محمد رضا "بوبو".

ليكون هذا الهدف هو بداية فترة طويلة من التوقف في المباراة واعتراضات من الطرفين مع خروج فريق إنبي من الملعب ورفض استكمال اللقاء.

وعقب الهدف استدعى حكام الفيديو الحكم نادر قمر الدولة لمراجعة صحة الهدف بسبب وجود شك في لمس الكرة الحكم قبل أن يسجل فيوتشر الهدف.

لكن شاشة الفيديو في الملعب كانت معطلة ولذلك لم يستطع الحكم مراجعة اللعبة.

ومنذ الدقيقة 57 توقف اللعب واستمر حتى تم إصلاح العطل في الشاشة في الدقيقة 74.

ليراجع الحكم اللعبة ويعود إلى الملعب ويقرر احتساب الهدف بعدما تأكد من صحته.

وفي هذه اللحظة قرر فريق إنبي الخروج من الملعب وعدم استكمال المباراة اعتراضا على قرار الحكم.

واستمر اللعب في التوقف حتى الدقيقة 81 إلى أن عاد فريق إنبي لأرض الملعب من أجل استكمال المباراة.

وذلك بعد أن توقفت المباراة لمدة 25 دقيقة كاملة.

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