توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر

شهدت مباراة إنبي وفيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر حدث غريب وتوقف لفترة طويلة خلال الشوط الثاني من المواجهة.

ويلعب إنبي ضد فيوتشر في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام في استاد بتروسبورت.

وسجل فيوتشر هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق محمد رضا "بوبو".

ليكون هذا الهدف هو بداية فترة طويلة من التوقف في المباراة واعتراضات من الطرفين مع خروج فريق إنبي من الملعب ورفض استكمال اللقاء.

وعقب الهدف استدعى حكام الفيديو الحكم نادر قمر الدولة لمراجعة صحة الهدف بسبب وجود شك في لمس الكرة الحكم قبل أن يسجل فيوتشر الهدف.

لكن شاشة الفيديو في الملعب كانت معطلة ولذلك لم يستطع الحكم مراجعة اللعبة.

ومنذ الدقيقة 57 توقف اللعب واستمر حتى تم إصلاح العطل في الشاشة في الدقيقة 74.

ليراجع الحكم اللعبة ويعود إلى الملعب ويقرر احتساب الهدف بعدما تأكد من صحته.

🔴 بعد توقف مستمر لـ ربع ساعة حتى الآن، مازلنا في انتظار إصلاح تقنية الفيديو محمد رضا "بوبو" سجل هدفا لـ فيوتشر في الدقيقة الـ57 واحتسبه الحكم نادر قمر الدولة، لكن حكم الفيديو استدعاه بحجة أن الكرة لمست الحكم نفسه قبلها. الحكم ذهب لتفقد اللعبة في تقنية الفيديو ليكتشف تعطل… pic.twitter.com/u0HqIZJHXz — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2023

وفي هذه اللحظة قرر فريق إنبي الخروج من الملعب وعدم استكمال المباراة اعتراضا على قرار الحكم.

واستمر اللعب في التوقف حتى الدقيقة 81 إلى أن عاد فريق إنبي لأرض الملعب من أجل استكمال المباراة.

وذلك بعد أن توقفت المباراة لمدة 25 دقيقة كاملة.

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