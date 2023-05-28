وداعا إسبانيول.. فالنسيا يقترب من النجاة وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو

الأحد، 28 مايو 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

فالنسيا - إسبانيول

حسم فالنسيا هبوط إسبانيول رسميا بالتعادل الذي انتهت إليه مباراة الفريقين بهدفين لكل منهما في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

وتقدم الخفافيش بواسطة دييجو لوبيز في الدقيقة 38، وتعادل سيزار مونتيس في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50 تقدم مارتن برايثوايت لإسبانيول، قبل أن يتعادل صامويل لينو في الدقيقة 93 مسددا ضربة قاضية للفريق الكتالوني.

النتيجة حسمت عودة إسبانيول إلى الدرجة الثانية برصيد 36 نقطة في المركز التاسع عشر، رفقة إلتشي الأخير بـ 24 نقطة.

أما فالنسيا فقد ابتعد عن الخطر بفارق نقطتين، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر، ولم ينجُ حسابيا بنسبة 100%.

فيما فاز قادش على سيلتا فيجو بهدف دون رد سجله روبن سوبرينو في الدقيقة 53.

ورفع قادش رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، ولكن لا يفصله عن منطقة الهبوط سوى نقطتين فقط.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز السابع عشر، آخر مراكز النجاة برصيد 40 نقطة.

خيتافي أيضا يواجه نفس الموقف رغم فوزه على أوساسونا 2-1، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة.

وأخيرا تعادل ألميريا سلبيا مع بلد الوليد، ليحتل ألميريا المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة، ويبقى بلد الوليد في أعلى مراكز الهبوط (الثامن عشر) برصيد 39 نقطة.

فالنسيا الدوري الإسباني إسبانيول
نرشح لكم
مقعد وحيد معلق بين 6 فرق.. سيناريوهات الهبوط في الدوري الإسباني عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد
أخر الأخبار
مقعد وحيد معلق بين 6 فرق.. سيناريوهات الهبوط في الدوري الإسباني 11 دقيقة | الدوري الإسباني
توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر 44 دقيقة | الكرة المصرية
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يقترب من النجاة وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش