عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري

عاد ريال سوسيداد إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013-2014، وذلك رغم خسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل أنطوان جريزمان وناهويل مولينا هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 37 و73، فيما سجل هدف سوسيداد الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني.

رغم الخسارة، ضمن سوسيداد المركز الرابع برصيد 68 نقطة، وذلك بفضل خسارة فياريال أمام رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل راؤول دي توماس وإيزاك بالازون هدفي فايكانو في الدقيقتين 56 و63، فيما سجل جيوفاني لو سيلسو الهدف الغواصات الوحيد في الدقيقة 83.

فايكانو رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز العاشر، يليه إشبيلية بنفس عدد النقاط في المركز الحادي عشر، والذي خسر أمام ريال مدريد 2-1.

بذلك يشارك سوسيداد في دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ 2013-2014، ويستمر تواجده في مسابقات أوروبا للعام الرابع على التوالي، بعد 3 مواسم متتالية في الدوري الأوروبي.

بينما ضمن فياريال موقعه في الدوري الأوروبي برصيد 63 نقطة في المركز الخامس، يليه ريال بيتيس الذي حسم موقعه أيضا في الدوري الأوروبي بالمركز السادس وبرصيد 59 نقطة.

جاء ذلك بفضل فوز بيتيس على جيرونا، الذي سجل له ميجيل جيتيريز في الدقيقة 36، ليرد بيتيس بهدفي بورخا إجليسياس في الدقيقة 47 و77.

المنافسة الآن على مقعد دوري المؤتمر الأوروبي بداية من المركز السابع الذي يحتله أوساسونا برصيد 50 نقطة رغم خسارته أمام خيتافي 2-1، بفارق المواجهات المباشرة عن أتلتيك بلباو الثامن، والذي خسر أمام إلتشي الهابط رسميا بهدف وحيد.

على الجانب الآخر سحق برشلونة بطل الدوري ضيفه مايوركا في آخر مباريات كامب نو بثلاثة أهداف دون رد.

سجل ثلاثية البلوجرانا أنسو فاتي "هدفين" في الدقيقتين 1 و24، وجافي في الدقيقة 70.

وطُرد أماث ندياي لاعب مايوركا في الدقيقة 14.

مايوركا في وسط الجدول، في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.

أما برشلونة فقد حقق الفوز الأول منذ حسم اللقب، بعد خسارتين متتاليتين أمام سوسيداد وبلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 88 نقطة.