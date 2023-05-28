لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

لاتسيو

ضمن فريق لاتسيو المشاركة بشكل رسمي في السوبر الإيطالي الموسم المقبل بنظام البطولة الجديد.

وفاز لاتسيو على كريمونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 37 من الدوري الإيطالي وقبل الأخيرة.

تقدم لاتيسو في الدقيقة 4 عن طريق السيد هيساي، قبل أن يرد الضيوف بالتعادل في الدقيقة 54 بهدف سجله بابلو جالدامز.

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لاتسيو عاد للتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بهدف سجله سيرجي سافيتش.

ومن جديد تعادل كريمونيسي عن طريق مانويل لازاري في الدقيقة 58.

وأخيرا سجل سيرجي سافيتش هدف فوز لاتيسو في الدقيقة 90 من المباراة.

ووصل لاتسيو إلى النقطة 71 في المركز الثاني خلف نابولي البطول، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

بذلك يضمن لاتسيو المشاركة في السوبر الإيطالي بنظامه الجديد وهي البطولة التي تتكون من 4 فرق وتقام في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في السوبر الإيطالي بطل الدوري نابولي وصاحب المركز الثاني، وبطل كأس إيطاليا إنتر ميلان ووصيفه فيورنتينا.

لاتسيو الدوري الإيطالي
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