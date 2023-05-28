انتهت الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس أمام ميلان، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق40. جوووول أول لميلان عن طريق أوليفييه جيرو برأسية مستغلا عرضية من كالابريا.

ق25. انطلاقة من مويس كين الذي أرسل عرضية نحو أنخيل دي ماريا الذي سدد فوق المرمى.

ق. 13 تصويبة قوية من كوادرادو، تصدى لها مانيان بصعوبة.

بداية المباراة