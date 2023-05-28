اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس

توج فريق الأولمبي الباجي بلقب كأس تونس لموسم 2022-2023 بعد الفوز على الترجي في النهائي.

وفاز الأولمبي الباجي على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب رادس.

وخسر الترجي أول بطولة له تحت قيادة معين شعباني الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا خلفا لـ نبيل معلول الذي رحل عقب الخسارة من الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف فوز الأولمبي الباجي عن طريق أسامة بوقرة في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

اللقب هو الرابع في تاريخ نادي الأولمبي الباجي في كرة القدم.

كما يعد هو اللقب الثالث لكأس تونس بالنسبة لنادي الأولمبي الباجي.

وسبق للأولمبي الباجي التتويج بكأس تونس في موسم 1922-1993. وفي موسم 2009-2010.

والبطولة الرابعة في تاريخ النادي هي كأس السوبر التونسي عام 1995.

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