انتهت كأس مصر - إنبي (1)-(1) فيوتشر.. أخيرا البترولي يفوز بركلات الترجيح 6-5

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

إنبي - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام فيوتشر، في أولى مباريات دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2022/2023.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

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إنبي يهزم فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

أحمد عاطف يهدر السادسة لـ فيوتشر

مروان داوود يسجل السادسة لـ إنبي

علي الفيل يسجل الخامسة لـ فيوتشر

أحمد كالوشا يسجل الخامسة لـ إنبي

الحاج باري يسجل الرابعة لـ فيوتشر

أحمد العجوز يسجل الرابعة لـ إنبي

عمر السعيد يسجل الثالثة لـ فيوتشر

محمد حمدي يسجل الثالثة لـ إنبي

عمر كمال يسجل الثانية لـ فيوتشر

أحمد أمين يسجل الثانية لـ إنبي

بوبو يسجل الأولى لـ فيوتشر

أحمد نادر حواش يسجل الأولى لـ إنبي

إلى ركلات الترجيح

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي والمباراة تذهب للوقت الإضافي

ق 120: أوفا يهدر الثاني بضربة رأسية في العارضة

ق 111: جووووول أحمد كالوشا والتعادل

ق 110: ركلة جزااااء بعد لمس الكرة يد سعد سمير

ق 108: طرد عبد الظاهر السقا للاعتراض على الحكم

ق 105: اعتراضات من إنبي ومطالبات بركلة جزاء

ق 90: الحكم يحتسب 25 دقيقة كوقت بدل ضائع

ق 81: بدء عودة لاعبي إنبي إلى أرض الملعب

ق 80: مدرب إنبي يسحب لاعبيه من أرض الملعب

ق 74: إعادة تشغيل تقنية الفيديو والحكم يتأكد من صحة الهدف ويحتسبه

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ق 70: استمرار توقف اللعب قبل مراجعة الهدف والتأكد من لمس الكرة الحكم قبل تسجيل الهدف

ق 60: توقف اللعب بسبب تعطل تقنية الفيديو أثناء مراجعة الهدف

ق 57: جوووول بوبو والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 ركنية لـ فيوتشر قابلها أحمد عاطف برأسية وأنقذها خالد رضا من على الخط.

بداية المباراة

كأس مصر إنبي فيوتشر
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