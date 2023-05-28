خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة حمدي فتحي وموقفه من المشاركة أمام الوداد

كشف مصدر من النادي الأهلي عن طبيعة إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، وفرصه في اللحاق بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حمدي فتحي خضع لفحص شامل وأشعة رنين، وتم التأكد من سلامته".

وأضاف "فتحي ليس مصابا بمزق كما كان متصورا، بل يعاني من شد خفيف يستوجب إراحته لمدة 24 ساعة فقط".

وأوضح "بعدها سيكون قادرا على المشاركة في التدريبات، وبات موقفه الطبي سليما بالنسبة لمباراة الوداد".

وأكمل "وتم وضع برنامج علاجي مكثف لحمدي فتحي من أجل تجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد ويبدأ بالجري الخفيف خلال مران اليوم الأحد".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.