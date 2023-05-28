حجازي: لا نفكر في كأس العالم للأندية الآن.. وهذا كان أصعب منحنى بالموسم

الأحد، 28 مايو 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

لا يشغل أحمد حجازي قائد اتحاد جدة باله في الوقت الحالي بالمشاركة في كأس العالم للأندية نهاية هذا العام.

وساهم حجازي في عودة اللقب إلى النمور بعد غياب دام 14 عاما وللمرة التاسعة في تاريخ النادي، وضمان التأهل لكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في السعودية.

وقال حجازي في تصريحات لقناة MBC: "مررنا بعدة منحنيات هذا الموسم، مثل أي فريق في العالم، النجاح يتحقق بعبور المنحنيات الخطيرة".

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وأضاف "أعتقد أن الخسارة أمام التعاون في الجولة 25 كانت المنحنى الأصعب في هذا الموسم، كنا بحاجة لإظهار رد فعل قوي في المباريات التالية وهو ما تحقق".

وتابع "أهم ما يميز الفريق هذا الموسم هو رد الفعل السريع بعد التعثرات حتى لا ندخل دوامة النتائج السلبية، وفي النهاية وصلنا إلى هدفنا بمجهود الجميع".

وأكمل "سر غرفة خلع الملابس؟ أهم سر هو الهدوء، يشعر كل اللاعبين بالهدوء وتحمل المسؤولية، حاول الجميع تعويض إخفاق خسارة لقب الدوري في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي".

وواصل "قبل التفكير في كأس العالم للأندية علينا أن نطلق العنان للفرحة بعد مجهود شاق دام 3 مواسم، سنستعد للموسم المقبل جيدا، أمامنا الكثير من البطولات التي علينا الاستعداد لها".

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

أحمد حجازي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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