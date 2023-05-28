خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وتقام منافسات الجولة بين الأربعاء 31 مايو وحتى الإثنين 5 يونيو المقبل.

وتنطلق مباريات الجولة 30 بمباراتين، إذ يواجه البنك الأهلي فريق الداخلية في تمام السابعة مساء.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.

وتختتم مباريات الجولة 30 بمواجهة بين الزمالك والاتحاد السكندري على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlets