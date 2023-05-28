خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من الدوري
الأحد، 28 مايو 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.
وتقام منافسات الجولة بين الأربعاء 31 مايو وحتى الإثنين 5 يونيو المقبل.
وتنطلق مباريات الجولة 30 بمباراتين، إذ يواجه البنك الأهلي فريق الداخلية في تمام السابعة مساء.
بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.
وتختتم مباريات الجولة 30 بمواجهة بين الزمالك والاتحاد السكندري على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.
ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlets
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية الثانية للفريقين.. محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مكالمة من دورة المياه.. ساسي يروي موقفا طريفا مع طارق حامد ساسي: سأشجع الوداد أمام الأهلي.. وكلما فاز الزمالك بالألقاب سقط بعدها توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي بعد التنازل.. محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى 25 يونيو
أخر الأخبار
مبابي يكشف مستقبله الموسم المقبل 19 دقيقة | الكرة الأوروبية