خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من الدوري

الأحد، 28 مايو 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وتقام منافسات الجولة بين الأربعاء 31 مايو وحتى الإثنين 5 يونيو المقبل.

وتنطلق مباريات الجولة 30 بمباراتين، إذ يواجه البنك الأهلي فريق الداخلية في تمام السابعة مساء.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي وزير الرياضة: جمهور الأهلي سيكون أكثر من 20 ألف أمام الوداد.. وموقف رئاسة الزمالك ساسي: بابي مفتوح دائما للزمالك.. والعودة صعبة في الموسم المقبل مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.

وتختتم مباريات الجولة 30 بمواجهة بين الزمالك والاتحاد السكندري على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlets

الزمالك الدوري المصري تذكرتي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية الثانية للفريقين.. محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مكالمة من دورة المياه.. ساسي يروي موقفا طريفا مع طارق حامد ساسي: سأشجع الوداد أمام الأهلي.. وكلما فاز الزمالك بالألقاب سقط بعدها توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي بعد التنازل.. محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى 25 يونيو
أخر الأخبار
مبابي يكشف مستقبله الموسم المقبل 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مكافآت تتويج اتحاد جدة تصل إلى 3 ملايين ريال ساعة | السعودية
كرة يد - بسبب المستحقات.. تفاصيل شكوى لاعبي الزمالك الجماعية ورد الاتحاد المصري ساعة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم فوز فرنسا.. تأهل تونس ضمن ثلاثي إفريقي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - تأهل ثلاثي دجلة إلى ربع النهائي.. ومؤمن ونور الطيب يودعان منافسات الجونة 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال 2 ساعة | الدوري المصري
بعد الإنجاز التاريخي.. رئيس نابولي يعلن رحيل سباليتي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش