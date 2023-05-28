حارس سان جيرمان في حالة صحية حرجة بعد حادث أليم

بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي.. تعرض الإسباني سيرجيو ريكو لحادث أليم وتم نقله إلى المستشفى.

وحصد ريكو مع ناديه لقب الدوري الفرنسي يوم السبت بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس تعرض لإصابة في الرأس بعد سقوطه من على حصانه في إسبانيا.

وكان اللاعب في طريقه لمسقط رأسه للاحتفال بلقب الدوري الفرنسي، قبل العودة إلى ناديه لخوض مباراة الجولة الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن الحارس البالغ من العمر 29 عاما يتواجد في المستشفى في حالة حرجة.

ولم يشارك الحارس الإسباني في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ويمتد عقد ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

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