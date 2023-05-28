سيناريوهات بقاء نانت ومصطفى محمد في الدوري الفرنسي أو الهبوط

الأحد، 28 مايو 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يحتاح نانت الذي يضم مصطفى محمد إلى معجزة من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية بفرنسا.

وفرط نانت في تعزيز فرصه في البقاء بالدوري حين خسر على يد ليل 1-2 في الجولة قبل الأخيرة، فيما تعادل منافسه أوكسير مع تولوز بهدف لمثله لتزيد فرصه في الاستمرار مع الكبار.

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الموقف الآن

ويحتل نانت المركز الـ17 المؤدي للهبوط، نظرا لأن الدوري الفرنسي سيهبط منه 4 فرق هذا الموسم بدلا من 3، وسيصعد إليه فريقين بدلا من 3 أيضا، وذلك لتقليص عدد الفرق إلى 18 اعتبارا من الموسم المقبل.

وهبط بالفعل تروا (23 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وأنجيه (18 نقطة).

بعد مباريات الجولة قبل الأخيرة، تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز الـ17، بينما رفع أوكسير رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ16.

أوكسير سيلعب المباراة الأخيرة على ملعبه ضد لانس الذي حسم المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 81 نقطة.

أما نانت فيستضيف أنجيه صاحب المركز الأخير.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد يوم السبت المقبل.

سيناريوهات البقاء أو الهبوط

- أي نتيجة غير فوز نانت تعني هبوطه تلقائيا دون النظر لنتيجة مباراة أوكسير ضد لانس.

- بينما فوز أوكسير يساوي البقاء دون النظر لنتيجة مباراة نانت.

- في حال فوز نانت وخسارة أوكسير، يبقى رفاق مصطفى محمد ويهبط الفريق الآخر.

- أما إذا فاز نانت وتعادل أوكسير، سيتساوى الفريقان عند 36 نقطة ويحتكمان لفارق الأهداف.

وسجل نانت 36 هدفا وتلقى 55 (الفارق -19)، بينما سجل أوكسير 34 هدفا وتلقى 60 (الفارق -26)، ما يعني أن تلك النتيجة ستسمح ببقاء نانت.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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