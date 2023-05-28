مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي.

وانتظم الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

ويشارك عبد الله جمعة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية.

أما شيكابالا فكان قد حصل على راحة من مران أمس السبت في ظل تعرضه لإجهاد عضلي خفيف.

بينما واصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية.

وخضع شلبي لمجموعة من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بسبب شعوره بإجهاد عضلي.