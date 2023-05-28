مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي

الأحد، 28 مايو 2023 - 14:35

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة: جمهور الأهلي سيكون أكثر من 20 ألف أمام الوداد.. وموقف رئاسة الزمالك ساسي: بابي مفتوح دائما للزمالك.. والعودة صعبة في الموسم المقبل مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا وكيله: أيمن أشرف لا يتفاوض مع الزمالك.. وهذه رغبته

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي.

وانتظم الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

ويشارك عبد الله جمعة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية.

أما شيكابالا فكان قد حصل على راحة من مران أمس السبت في ظل تعرضه لإجهاد عضلي خفيف.

بينما واصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية.

وخضع شلبي لمجموعة من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

الزمالك الدوري المصري أوسوريو شيكابالا عبد الله جمعة
نرشح لكم
بعد التنازل.. محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى 25 يونيو مصدر من طلائع الجيش لـ في الجول: قررنا تجديد الثقة في عماد النحاس امتثالا لحكم القضاء.. لجنة الإسماعيلي تعلن رحيلها عن إدارة النادي قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري مران الزمالك – عودة سيف جعفر ومحمود شبانة للتدريبات الجماعية.. وراحة لشيكابالا رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا حازم فتوح: هذا موقف ربيعة من الأهلي.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز وسيف جعفر وكيله: أيمن أشرف لا يتفاوض مع الزمالك.. وهذه رغبته
أخر الأخبار
سيناريوهات بقاء نانت ومصطفى محمد في الدوري الفرنسي أو الهبوط 20 دقيقة | المحترفون
ثلاثي مصري ضمن قائمة حكام أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الله جمعة.. واستمرار تأهيل شلبي 40 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تحديد ثلاثة متأهلين بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية.. ويتبقى مقعدان ساعة | كرة سلة
صلاح: يمكنني تحقيق النجاح بدون فيرمينو وماني.. وهذا ما نصحت به جاكبو ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد التنازل.. محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى 25 يونيو ساعة | الدوري المصري
رئيس اتحاد جدة: ضم بنزيمة؟ نملك حمد الله 2 ساعة | السعودية
أشرف صبحي: هناك متخصص لمحاولات تجنيس لاعبين مصريين.. ونتوقع 10 ميداليات في باريس 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي