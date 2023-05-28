كرة سلة - تحديد ثلاثة متأهلين بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية.. ويتبقى مقعدان

حسم فريق الأهلي لرجال كرة السلة لقب بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA وللمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وتغلب الأهلي على فريق دوان السنغالي بنتيجة 80-65 في المباراة النهائية والتي أقيمت في رواندا.

وحجز الأهلي بذلك بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية "الانتركونتينتال" والمقرر إقامتها في سنغافورة.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من أربعة إلى ستة فرق على مستوى العالم.

ويمثل النادي الأهلي قارة إفريقيا، ويصبح رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية "الانتركونتينتال".

وتستضيف سنغافورة منافسات البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل.

وتقام البطولة في نسختها الثالثة والثلاثين ومنذ عودتها في 2013 بعد غياب 26 عاما لم يزد عدد المشاركين فيها عن أربعة أندية قبل أن يزيد العدد إلى ستة في النسخة المقبلة.

وجاءت الفرق المشاركة في نسخة 2023 بسنغافورة كالآتي:

- الأهلي بطل الدوري الإفريقي

- فرانكا البرازيلي بطل الأمريكتين

- تيليكوم بون الألماني بطل دوري أبطال أوروبا

- إجنيت بطل منافسات دوري التطوير NBA G League

ويتبقى فريقان ليكتمل عقد المتأهلين إلى البطولة، ومن المقرر الإعلان عن مشاركة أحد فرق الصين.

بينما الفريق السادس سيتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي تحقيق أي انتصار خلال منافسات بطولة "الانتركونتينتال" كأس العالم للأندية من قبل.