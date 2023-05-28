بعد التنازل.. محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى 25 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى النادي الأهلي ضد لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى جلسة يوم 25 يونيو المقبل.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وتم تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى اليوم 28 مايو.

وكشفت صحيفة الأهرام المصرية عن قرار محكمة القضاء الإدارية بحجز دعوى الأهلي ضد لجنة الانضباط إلى جلسة يوم 25 يونيو.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تنازله عن الدعوى المقدمة والتنازل عن الخصومة في تشكيل لجنة الانضباط.

وكان على الأهلي إثبات الأمر رسميا في محكمة القضاء الإداري وهو ما تم بجلسة اليوم الأحد.

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد في جلستها تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى 28 مايو الجاري.

قبل أن يتقدم الأهلي بتنازل رسمي في جلسة يوم 28 مايو لتحجز محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى جلسة يوم 25 يونيو المقبل.