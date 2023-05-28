رئيس اتحاد جدة: ضم بنزيمة؟ نملك حمد الله

رد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة على التقارير التي ربطت ناديه بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الصيف المقبل.

وكانت عدة تقارير قد انتشرت عن نية النمور في التعاقد مع بنزيمة والاستغناء عن المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق.

وقال الحائلي في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "ضم بنزيمة؟ نملك لاعبين مميزين في الفريق، لدينا عبد الرزاق حمد الله".

🎙️| أنمار الحائلي رئيس نادي #الاتحاد عن أخبار التعاقد مع كريم بنزيمة: - عندنا حمدالله pic.twitter.com/bHWwXWiPMq — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 27, 2023

فيما قال نائبه أحمد كعكي في تصريحات لقناة MBC ردا على سؤاله حول التعاقد مع بنزيمة "نقول إن شاء الله".

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية

video:1