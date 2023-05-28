أشرف صبحي: هناك متخصص لمحاولات تجنيس لاعبين مصريين.. ونتوقع 10 ميداليات في باريس

الأحد، 28 مايو 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

أحمد فؤاد بغدودة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن وجود متخصص في محاولات تجنيس اللاعبين المصريين وتكرار الواقعة.

وكان أحمد بغدودة لاعب مصر في المصارعة قد هرب بعد حصوله على فضية بطولة إفريقيا مع مصر.

وقال أشرف صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "عندما نخطط للتطوير هناك علم يسمى اجتماع الرياضة، بعض الألعاب يكون لديها طبقة معينة لممارستها ولذلك قمنا بتطوير العديد من مراكز الشباب لدعم اللاعبين لممارسة الرياضة".

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وشدد "نحن لا نقف على أحد أو لاعب بعينه، ولكن هناك من هو متخصص في محاولات تجنيس اللاعبين المصريين والواقعة تتكرر، واتخذنا إجرائاتنا لحفظ حقوقنا".

وكشف وزير الرياضة "لا يمكنني القول أن أحمد بغدودة لن يعود مرة أخرى، ولكن ما يمكنني قوله أننا اتخذنا إجرائاتنا القانونية".

وأوضح "إحالة اتحاد المصارعة للنيابة من أجل التحقيق في تكرار ظاهرة هروب لاعبين من أجل التجنيس".

وتابع "ضاعفنا المكافآت المالية للأبطال الرياضيين، إذ تم زيادة مكافأة بطل العالم من 200 إلى 400 ألف جنيه، وصاحب ذهبية الأولمبياد سيحصل على 3 ملايين جنيه بدلا من مليون جنيه".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "نتوقع الحصول على 10 ميداليات في منافسات أولمبياد باريس المقبلة".

ماذا حدث؟

سافر أحمد بغدودة رفقة منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وأصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا أكد فيه اتخاذه كافة الإجراءات ضد اللاعب لحفظ حقوقه عقب هروبه إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا للانضمام لصفوفه.

وحقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وظهر بغدودة صاحب الـ22 عاما ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.

وأعلنت وزارة الرياضة إحالة الاتحاد المصري للمصارعة إلى النيابة من أجل التحقيق في تكرار عملية هروب اللاعبين.

مصارعة أحمد بغدودة وزير الرياضة أشرف صبحي
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