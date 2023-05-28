سانتو: العمل الجماعي قادنا للقب الدوري السعودي.. ولا أتنازل عن 3 أشياء

شدد البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة على أن العمل الجماعي هو ما قاد فريقه لتحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وساهم أحمد حجازي وطارق حامد في عودة اللقب إلى النمور بعد غياب دام 14 عاما وللمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وقال سانتو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "العمل الجماعي هو ما قادنا إلى الفوز بلقب هذا الدوري الصعب مع وجود فرق جيدة".

وأضاف "هناك 3 أشياء لا أتنازل عنها مع فريقي وهي العمل الجاد والتنظيم والالتزام".

وتابع "اجتهدنا وسط موسم صعب عانينا خلاله من الإصابات والغيابات في صفوف الفريق".

وأكمل "الجمهور هو مصدر قوتنا سواء كانوا معنا هنا في الملعب أو في مدينة جدة".

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية

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