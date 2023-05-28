دوري NBA - بوسطن يُسقط ميامي ويقترب من معجزة لم تتحقق من قبل

أصبح بوسطن سلتيكس على بعد فوز وحيد من تحقيق معجزة لم يشهدها دوري كرة السلة الأمريكي NBA من قبل.

وانتصر بوسطن على ملعب خصمه ميامي هيت 104-103 بسيناريو قاتل ليعادل سلسلة نهائي القسم الشرقي 3-3 ويذهب بالسلسلة للمباراة السابعة الحاسمة.

وكان سيلتكس متأخرا في السلسلة بنتيجة 0-3 قبل أن ينتفض ويحقق الفوز تلو الآخر ليعادل الكفة في سابقة لم تحدث من قبل.

لو انتصر بوسطن في المباراة الأخيرة سيصبح أول فريق في تاريخ البطولة يقلب تأخره في سلاسل الإقصائيات من 0-3 إلى الفوز 4-3.

DERRICK WHITE FOR THE WIN. ALL ANGLES.#TissotBuzzerBeater to force Game 7! pic.twitter.com/HOKXLh3YoU — NBA (@NBA) May 28, 2023

وكاد ميامي أن يتأهل للنهائي حين كان متقدما 103-102 لكن الكرة التي سجلها ديريك وايت مع صافرة النهاية أرسلت السلسلة إلى المباراة السابعة.

ولم يكن وايت أفضل مسجلي اللقاء، فقد سجل جيسون تيتوم 31 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، كما أحرز جيلين براون 26 نقطة مع 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

على الجانب الآخر، سجل جيمي بتلر 24 نقطة لميامي مع 11 متابعة، وأحرز كاليب مارتن 21 نقطة مع 15 متابعة.

وتقام المباراة السابعة في بوسطن يوم الاثنين.

الفائز سيواجه دنفر ناجتس في النهائي، بعدما فاز الأخير على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 4-0 في نهائي القسم الغربي.

يذكر أن بوسطن سلتيكس هو الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 17 لقبا مثل لوس أنجلوس ليكرز.

ويعود لقبه الأخير إلى عام 2008.

بينما لم يحقق هيت البطولة منذ 2013.