خبر في الجول - إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية.. وموقفه من نهائي أبطال إفريقيا

الأحد، 28 مايو 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي ضد إنبي

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لإصابة عضلية خلال التدريبات ليتأزم موقف مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي ذهابا يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة بينما مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن حمدي فتحي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تجعل مشاركته في ذهاب نهائي دوري الأبطال صعبة.

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ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب من أجل خوض إياب المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية مستمرة خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مصيره من مباراة الوداد.

وعلم FilGoal.com أن مشاركة اللاعب في مباراتي الوداد صعبة جدا وعلى التحديد مباراة الذهاب، ولكن سيسعى الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة الإياب.

وخاض حمدي فتحي 32 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في ثمانية أهداف.

ونجح فتحي في تسجيل أربعة أهداف بينهم ثلاثة في دوري الأبطال وصناعة أربعة آخرين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

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